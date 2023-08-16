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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكرانيا المضاد يحقق اختراقًا زيلينسكي في أشد الحاجة إليه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على قرية أوروزين من القوات الروسية، مما قدم دفعة مهمة للرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد أكثر من شهرين من الهجوم المضاد لقواته.

القرية الواقعة في إقليم دونيتسك هي جزء من مجموعة من القري الريفية الصغيرة التي أعلنت أوكرانيا تحريرها منذ بدء الحملة الرامية إلى استعادة الأراضي المحتلة في 4 يونيو.

واعترفت كييف بأن هجومها المضاد يسير ببطء أكثر من المتوقع وأن أوروزين هي أول قرية قالت إنها استعادت السيطرة عليها منذ 27 يوليو عندما أعلنت استعادة ستارومايورسك المجاورة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، “تم تحرير أوروزين”، التي أضافت أن “المدافعين عننا راسخون في الضواحي”.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية، خسارة السيطرة علي القرية، لكنها قالت على “تليجرام” إن مدفعيتها وطائراتها تواصل هجومها على القوات الأوكرانية في منطقة أوروزين.

ويقع شمال الخط الدفاعي لروسيا وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة ماريوبول المحتلة على الساحل الشمالي لبحر آزوف، ومن المرجح أن يمنح المكسب القوات والسكان الأوكرانيين بعد قتالهم الشرس في محاولة اختراق الخط الأول من تحصينات روسيا.

قال نيكولو فاسولا، الزميل الباحث في جامعة بولونيا في إيطاليا، والذي يركز عمله على الاستراتيجيات العسكرية الروسية، “إنها عملية إعادة استعمار مهمة ولكن من منظور نسبي للغاية”، حيث أشار إلى أن عدد سكان المستوطنة قبل الحرب كان حوالي 1،000 فقط.

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وقال لنيوزويك: “هذه دعاية ومعلومات مفيدة لأوكرانيا إلى الحد الذي يمكنها فيه أن تقدم للغرب نتيجة ملموسة، مضيفا: “نحن نعمل بشكل جيد، من فضلك استمر في دعمنا”.

قال فاسولا إن ذلك جاء في الوقت المناسب أيضًا وسط انتشار الاستياء من الكيفية التي كان يسير بها الهجوم المضاد، وصرف زيلينسكي الانتباه عن ما كان يحدث على خط المواجهة بطرد مديري مراكز التجنيد بزعم تلقيهم رشاوى وتهريب أشخاص إلى خارج البلاد.

وأضاف: “يمكن استخدام الانتصار على أوروزين بنجاح لإعطاء سبب إضافي للأوكرانيين لمواصلة القتال. من هذا المنظور، إنه أمر مهم”.

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