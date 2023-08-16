قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الجيش الأوكراني يتعرض للهزيمة في منطقة خاركيف وبالقرب من أفدييفكا، على الرغم من محاولات القيادة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم.

وقال سوسكين: "أدى الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية إلى حقيقة أن القوات الروسية قد اقتربت بالفعل من كوبيانسك... إليكم النتيجة. الروس يتقدمون بالقرب من مارينكا وليمان وأفدييفكا الروس”.

وأشار إلى أنه “خلال شهرين ونصف من القتال النشط، لم تحقق قيادة كييف أي نتائج حقيقية ودفعت بالجيش إلى طريق مسدود، بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من الأسلحة”.

وأضاف سوسكين: “لم يتبق حتي أسلحة صغيرة".