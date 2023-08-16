بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الأنباء المتعلقة حول انضمام أوكرانيا إلي حلف الناتو مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا غير صحيحة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: "هذه أنباء غير صحيحة”، مشيرا إلي أن موقف الولايات المتحدة هو أن أوكرانيا لديها مستقبل في حلف شمال الأطلسي “الناتو” وهو ما تم تأكيده خلال القمم الأخيرة.

وأمس، اعترف مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، بأن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلي الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وحسب صحيفة “Verdens Gang” النرويجية، قال جنسن: "أعتقد أن أحد الحلول قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي وتحصل على عضوية الناتو في المقابل".

وأوضح أن “هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نهاية الصراع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلاً عن أحد ممثلي حلف الناتو، بأن موقف حلف شمال الأطلسي “الناتو” من قضية انضمام كييف لا يزال كما هو، مؤكدة أن الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا من أجل تحقيق السلام الدائم.

ونقلت “الجارديان”، عن ممثل للناتو قوله” "سنواصل دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، نحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم. موقف الحلف واضح، لم يتغير".