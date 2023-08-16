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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لـ الناتو.. ألمانيا تتخلى عن أهم أهداف حلف شمال الأطلسي

ألمانيا
ألمانيا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا لن يقع علي عاتقها أي التزام قانوني بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي “الناتو”، المتمثل في الإنفاق الدفاعي السنوي.

وأوضحت “رويترز”، نقلا عن مصدر حكومي، أن “الحكومة الألمانية تخلت عن خطة تحمل التزام قانوني لتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنويا".

ولفتت إلي أن الفقرة الخاصة بالإنفاق الدفاعي السنوي في مشروع قانون تمويل الميزانية، الذي اعتمده مجلس وزراء رئيس الوزراء أولاف شولتس يوم الأربعاء، تم حذفها.

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وقالت “رويترز”: “هذا التعديل يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستمرار في التركيز على التزامها الحالي بإنفاق 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في المتوسط على مدى فترة خمس سنوات”.

حلف شمال الأطلسي الناتو المانيا

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