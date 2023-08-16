مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أكدت "رضا"، السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، قائلة “تزوجت من زوجي وكان يقوم بتصوير كل شيء يحدث بيننا وكان يقوم بتصوير من خلال الهاتف الخاص بي وأنا عمري ما خوّنت جوزي أنه يقوم بعمل أي شر لي”.

وقالت "رضا"، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: انفصلت عن شقيق زوجي من 17 سنة، بسبب مشاكل حدثت، وعملت على ماكينة خياطة ومن خلال العمل ربيت أولادي وجهزت بنتي".

مبقدرش أروح لبنتي بسبب اللي عمله فيا

وتابعت السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، أن جوزي خلاني مش قادرة أبص في عين أي حد ومبقدرش أروح لبنتي بسبب اللى عمله فيا".

