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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: أوروبا الضحية الأولى للحرب الروسية بعد أوكرانيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

 قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الأوربيين يتحدثون بأنهم الضحية الأولى بعد أوكرانيا  في الحرب الروسية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من هذه الحرب،  من وجهة النظر الأوربية. 


وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أوروبا قبل الحرب كانت تتحدث على سياسية أوربية موحدة، وموسكو كانت لديها وضع دولي كبير، ولكن بعد هذه الحرب توقف الغرب عن استيراد الغاز الروسي، وفرض أكبر عقوبات في التاريخ على موسكو، وتقوم الولايات المتحدة ببيع الغاز والنفط بأموال مرتفعة جدًا، وخصصت الدول الغربية اموال طائلة، حيث خصصت برلين بمفردها 100 مليار دولار ميزانية لوزارة الدفاع. 

 الحرب الروسية الأوكرانية

 وأضاف أن الاقتصاد الأوربي بدأ يتراجع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والكلام عن الاستقلالية الأوربية تراجع أيضًا، وتعززت السيطرة الامريكية وحلف الناتو، بعدما كان يتم الحديث عن الموت الإكلينيكي لحلف الناتو ، مشيرًا إلى أن الناتو تمدد بصورة لم يتخيلها أحد. 

الإعلامي نشأت الديهي 100 مليار دولار الحرب الروسية الغاز الروسي الولايات المتحدة

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عماد الدين حسين: أوروبا الضحية الأولى للحرب الروسية بعد أوكرانيا

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