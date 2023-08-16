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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتراجع عن الكثير من الملفات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأطراف الدولية منشغلة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا يؤثر على دورها في بعض القضايا الإقليمية مثل انقلاب النيجر.


 وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة مهمومة الآن بما يحدث في الحرب الروسية، وما يحدث من تغيرات دولية في النظام العالمي، مما يجعلها تقوم بإعداد نشر قوتها العسكرية في العالم.

 إعلان أمريكا 


ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتراجع عن الكثير من الملفات، وهذا واضح في إعلان أمريكا مغادرة الشرق الأوسط، للتواجد بشكل أكبر في الشرق الأقصى، لمجابهة الهيمنة الصينة في هذه المنطقة. 


وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن خروج أمريكا من أفغانستان حدث بسبب إرهاق القوات الامريكية، وهذا جعلها تخرج من هذه البلد بصورة ليس جيدة، رغم تواجدها لمدة 20 عامًا.

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