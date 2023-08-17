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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 : بشرى للطلاب

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي…

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

ستكون حياتك المهنية مليئة بالفوضى اليوم، توجد مشكلات مالية بسيطة ولكن الصحة جيدة اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

قد يميل الأزواج المتزوجون إلى إظهار مشاعرهم العاطفية تجاه شركائهم، سيجد بعض مواليد السرطان العزاب الحب الحقيقي ويقترحون اليوم التعبير عن مشاعرهم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

قد يصاب بعض مواطني السرطان بالعدوى المتعلقة بالجلد أو العينين أو الأذنين، قد يسقط الأطفال أثناء اللعب ليصابوا بكدمات، صحة الفم هي مشكلة أخرى قد تؤثر على يومك، قد تواجه مشاكل متعلقة بضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ومن الأفضل الابتعاد عن التوترات والمخاوف.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قم بتصفية وظيفة أو وظيفتين لترتيب المقابلات، يحتاج الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد في دراستهم اليوم، سيحصل بعض الطلاب أيضًا على بطاقات قبول من جامعات أجنبية.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

اليوم سوف تمنعك المشاكل المالية من الإنفاق المرتفع، ومع ذلك فإن التحكم الكامل في النفقات سيساعدك في الحفاظ على استقرار حالتك المالية وفقًا لتوقعات الأبراج المالية ، ليس من الجيد اليوم اتخاذ قرارات مالية ، خاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية والتجارة والمضاربة. 

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