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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو بـ19 ميدالية

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بلاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تتويجهم بـ ١٩ ميدالية متنوعة حتي الآن، خلال منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين.

وكرم وزير الشباب والرياضة الفائزين، وذلك بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.

أكد وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبو المشروع القومي يوماً تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواة للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطال رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وأعرب"صبحي" عن ايمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة.

وواصل وزير الشباب تأكيده على التزامه الكامل بدعم الشباب الرياضي وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مواهبهم، كما أكد علي التزامه بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية، مشيراً إلي الاستمرار في دعمهم وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة.

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي  بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وحققت اللاعبة رحمة محمد سعد ذهبية وزن ٥٧ك، واللاعبة آلاء وائل حققت ذهبية وزن ٦٣ ك، واللاعب يوسف السيد ذهبية وزن ٣٨ ك، واللاعب هادي قشيش ذهبية وزن  ٣٤ك، واللاعبه سلسبيل محمد فضية، واللاعب عمر ابراهيم شعبان فضية وزن ٤٦ك، واللاعبه نجار سعيد فضية وزن  ٧٨ ك، واللاعب عبد الرحمن عطا فضية وزن  ٥٥ك، واللاعب سعد محمد سعد برونزية وزن ٣٤ك.

وحققت اللاعبة شروق عبد الوهاب فضية وزن ٤٨ك، اللاعبه هدي قشيش ذهبية وزن ٤٨ك، اللاعبه ساميه محمد جابر ذهبية وزن ٣٦ك، اللاعب عبد الرحمن العجمي برونزية وزن +٨١ك،  اللاعبه رودينة محمد برونزية وزن٣٦ك.

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