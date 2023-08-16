عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. ساركوزي يفضح أكاذيب الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا

نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، إن مهمة أوكرانيا هي أن تكون جسرًا بين أوروبا وروسيا، ويجب أن تظل دولة محايدة.

وفي مقابلة مع صحفية “لو فيجارو” الفرنسية، أوضح ساركوزي، في حديثه عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أن "بروكسل تعطي كييف وعودًا كاذبة لن يتم الوفاء بها".

وأضاف: "من الضروري أن نفهم ما هو مطلب أوكرانيا.. لكي تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك.. ليس فقط لأنها ليست جاهزة ولا تفي بمتطلبات الدخول ، ولكن لأنها يجب أن تظل محايدة دولة. لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هذا الحياد مهينًا ، بينما يمكن أن يحصل على ضمانات أمنية دولية موثوقة ".

وأشار إلى أنه "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن رحيل فلاديمير بوتين سيغير شيئًا ما على الأقل".

وأضاف: "أوكرانيا هي حلقة الوصل بين الغرب والشرق ويجب أن تظل كذلك... من الضروري أن تكون متسقًا وواقعيًا بشكل خاص. تتمثل مهمة أوكرانيا في أن تكون جسراً بين أوروبا وروسيا. ولمطالبة أوكرانيا بالاختيار بين الاثنين، في رأيي يتناقض مع تاريخ وجغرافية هذه المنطقة المعقدة ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ساركوزي، إن غالبية سكان القرم يعتبرون أنفسهم روسًا، وفكرة إعادة شبه الجزيرة إلى سيطرة أوكرانيا “وهمية”.

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

وقال ساركوزي، في مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية:” عندما يتعلق الأمر بأراضي شبه جزيرة القرم، التي كانت روسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان يعتبرون أنفسهم روسًا ، أعتقد أن أي عودة وهمية".

وأشار ساركوزي إلى أن "الاستفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي يمكن أن يؤكد الوضع الحالي”.

أوكرانيا اوروبا روسيا الاتحاد الأوروبي ساركوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

المصيدة الروسية .. الجيش الأوكراني يسقط في فخ مميت

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس

هجوم أوكرانيا المضاد يحقق اختراقًا زيلينسكي في أشد الحاجة إليه

الكشف عن خطة الغرب لضرب روسيا

أضرار القنبلة على أولد ترافورد.. عرض صور إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة

روسيا تكشف مفاجأة عن قدرات منظومات القنص في الحرب بأوكرانيا

ترشيحاتنا

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

الأزهر تتصدر أعلى سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ