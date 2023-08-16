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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن غالبية سكان القرم يعتبرون أنفسهم روسًا، وفكرة إعادة شبه الجزيرة إلى سيطرة أوكرانيا “وهمية”.

وقال ساركوزي، في مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية:” عندما يتعلق الأمر بأراضي شبه جزيرة القرم، التي كانت روسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان يعتبرون أنفسهم روسا ، أعتقد أن أي عودة وهمية".

وأشار ساركوزي إلى أن "الاستفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي يمكن أن يؤكد الوضع الحالي”.

في مايو، قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني فى فرنسا، مارين لوبان، إنها تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا شرعيا من روسيا.

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من جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة أمام روسيا، وأن الاستفتاء في شبه الجزيرة عقد بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.

أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت غالبية السكان لصالح إعادة التوحيد مع روسيا.

الرئيس الفرنسي السابق أوكرانيا القرم

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