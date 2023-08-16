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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن خطة الغرب لضرب روسيا

الكرملين
الكرملين

قال الخبير الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، إن السياسيين الغربيين خططوا لإضعاف وإخضاع روسيا بمساعدة ضغط العقوبات، لكنهم فشلوا.

وقال وولف: "في الولايات المتحدة، كانوا مقتنعين بأن العقوبات ستضعف روسيا، وبمعنى ما ، ستؤدي إلى تفككها، وتقسيمها إلى عدة أجزاء. وهذا من شأنه أن يسمح للغرب بالاستثمار وإجراء المناورات السياسية، كما فعلوا بالفعل في الآونة الأخيرة ثمانينيات القرن الماضي في أوروبا الشرقية".

وأكد الخبير الاقتصادي الأمريكي، أن “الخطة فشلت جزئيًا لأن موسكو أقامت علاقات فعالة مع دول خارج كتلة الناتو في العالم، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الاقتصادي الأمريكي الشهير والأستاذ بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، إن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا.

وقال ساكس، على قناته على منصة “يوتيوب”: “أوكرانيا تنهار… قلت منذ البداية إن الولايات المتحدة ستحولها إلى أفغانستان أوروبية، أعني أن الولايات المتحدة جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا وغادرت للتو”.

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