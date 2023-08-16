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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الروس.. انقسام كبير يضرب دولة أوروبية

استونيا
استونيا

ذكرت هيئة الإذاعة الإستونية “ERR”، اليوم الأربعاء، أن وزير العدل الإستوني، كال لانيت، سيقدم قريبا تعديلات على قانون الانتخابات في البلاد من شأنها أن تمنع المواطنين الروس من التصويت في الانتخابات البلدية.

ومع ذلك، قوبل الاقتراح بانتقادات من داخل الحكومة الائتلافية في البلاد، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تكون “غير دستورية”.

وفقا لمسودة قدمها لانيت لهيئة الإذاعة الإستونية ERR”، فإن الإجراء التقييدي المؤقت سيمنع أي مواطن من دولة أجنبية حددها الاتحاد الأوروبي أو الهيئة التشريعية الإستونية دولة معتدية من التصويت، وسينطبق على وجه التحديد على مواطني روسيا وبيلاروس.

وقال لانيت، إن “الدستور الروسي يعتبر أنه من واجب كل مواطن الدفاع عن الوطن الأم، مما يعني أنه يمكن تعبئة الروس الذين يعيشون في إستونيا للصراع في أوكرانيا، مما يمثل خطرا أمنيا”.

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ويشكل الروس نحو خمس سكان الدولة الواقعة في بحر البلطيق البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، منهم ما يقدر بنحو 67 ألف مواطن روسي يمكنهم حاليا التصويت في الانتخابات المحلية، المقرر إجراء الجولة التالية منها في أكتوبر 2025.

وزير العدل الإستوني روسيا استونيا

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