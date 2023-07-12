هذا ما يمكننا تقديمه.. رئيسة وزراء إستونيا تصدم أوكرانيا بشأن انضمامها للناتو

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إنها تتفهم خيبة أمل أوكرانيا من قرارات قمة الناتو في فيلنيوس، لافت إلى أن هذا كل ما يمكننا أن نقدمه.

وأوضحت كالاس في تصريح صحفي، أن الخلافات حول صياغة إعلان قمة الناتو في فيلنيوس تُظهر أن حلفاءنا الكبار أيضا يأخذون هذه الكلمات على محمل الجد، وأن هذه ليست مجرد كلمات، ولكن سيتعين عليهم أيضا تحويلها إلى أفعال.

وأضافت: "بالطبع، أتفهم أيضا إحباط الرئيس زيلينسكي وخيبة أمله، لأنه يريد أيضا أن يعيش في سلام، مثلما نعيش في سلام، ويكون في الناتو. لكن هذا هو ما يمكننا تقديمه الآن".

وأشارت رئيس وزراء إستونيا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوا في الحلف بسبب المخاوف من الدخول في حرب مع روسيا.

وتابعت: "من المهم بالنسبة لإستونيا أن تحتوي الوثيقة النهائية للقمة على كلمة "دعوة" وأن يتم توضيح كلمة "مسار" بوضوح، كخطوات عملية، وخارطة طريق عملية لأوكرانيا حول كيفية أن تصبح عضوا في التحالف".