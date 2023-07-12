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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات للحلف على حدود روسيا..روسيا تكشف ما وراء قمة الناتو في فيلنيوس

صدى البلد

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود روسيا، وأنه ليس لدى موسكو مجال للتراجع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال السفير أنطونوف في بيان "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع.

وأضاف أن "قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن الغرب يحاول إلحاق الضرر بروسيا بأيدي أوكرانيا.

وأكد لافروف، أن روسيا لا تعتبر الفترة الحالية حربا باردة جديدة، مشيرا إلي أن العالم الآن أمام تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف، أن الجميع يرى مراكز جديدة لصنع القرار العالمي.

وتابع سيرجي لافروف، أن الحرب في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن هوسه بالسيطرة وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا.  

روسيا أوكرانيا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الناتو

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