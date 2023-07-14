أمريكا: عميل روسي هرب أجهزة إلكترونية من إستونيا إلى روسيا

أفاد نبأ عاجل بتصريحات الادعاء الأمريكي الأخيرة، والذي ذكر أن : “عميل روسي هرب أجهزة إلكترونية وذخيرة من إستونيا إلى روسيا”.

وفي سياق آخر لقي شخص حتفه في حادث بمنشأة لتخصيب اليورانيوم في منطقة الأورال، وقالت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية إن الحادث لا يشكل أي تهديد لصحة الناس بالمنطقة.

أوضحت المنشأة أن الحادث وقع بسبب “إزالة ضغط” بأسطوانة تحتوي على سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب، وإن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به طبيعية، حسبما افادت رويترز.

وذكرت روساتوم المالكة للمصنع أن المركب الكيميائي عندما يكون منضبا يكون أقل إشعاعا من اليورانيوم الطبيعي ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان.

وأضافت أن العامل توفي متأثرا بجروح نتجت عن مشكلة بإحدى حاويات مادة “سادس فلوريد اليورانيوم”.