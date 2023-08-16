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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم الآمال.. اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن تسلمها مقاتلات إف-16

مقاتلات إف-16
مقاتلات إف-16

قال المتحدث باسم القيادة الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تتمكن من الحصول على مقاتلات إف-16 هذا العام.

وقال إجنات، لوسائل إعلام أوكرانية:  "من الواضح أننا لن نكون قادرين على حماية سماء أوكرانيا بطائرات إف-16 طوال الخريف والشتاء. كانت هناك آمال كبيرة لهذه الطائرة أن تصبح جزءًا من الدفاع الجوي والمساعدة في صد الهجمات الروسية”.

وأضاف أنه “سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين قريبًا".

وشدد إجنات على أنه “من الضروري تعزيز وسائل الحماية ضد هجمات المسيرات”، مشيرا إلي أن “أوكرانيا تحتاج إلى تعزيز دفاعها الجوي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن واشنطن تأخرت في تسليم مقاتلات إف-16 للجيش الأوكراني.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "إدارة بايدن لم تسمح لدول الناتو بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لأكثر من عام.. وبحلول الوقت الذي يتم فيه تدريب الطيارين على استخدام الطائرات المتقدمة، سيكون الأوان قد فات لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن نفسه أثناء الهجوم المضاد".

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه بسبب نقص التدريب، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية التعامل مع طائرات الهليكوبتر القتالية الروسية، التي تدمر الدبابات الأوكرانية وغيرها من المعدات بسهولة.

أوكرانيا القيادة الجوية الأوكرانية روسيا

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