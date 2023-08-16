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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان نادر.. عمدة موسكو يكشف عدد سكان العاصمة الروسية المشاركين بحرب أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأربعاء، في تقدير نادر للقوات، إن نحو 45 ألف من سكان موسكو يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأضاف سوبيانين، أنهم “يمثلون جزءا كبيرا من المقاتلين هناك، وأن من بينهم 5000 شخص على الأقل هم جنود محترفون”.

وابتداء من أغسطس قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن روسيا جندت أكثر من 230 ألف جندي إضافي في الجيش منذ بداية العام.

وقال مدفيديف، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع إنه تم قبول أكثر من 231 ألف روسي في القوات المسلحة هذا العام.

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وأضاف مدفيديف خلال اجتماع حول القضايا العسكرية: “وفقا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير إلى 3 أغسطس ... تم قبول أكثر من 231 ألف شخص في القوات المسلحة بموجب عقد”.

موسكو العاصمة الروسية أوكرانيا روسيا

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