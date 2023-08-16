إعلان نادر.. عمدة موسكو يكشف عدد سكان العاصمة الروسية المشاركين بحرب أوكرانيا

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأربعاء، في تقدير نادر للقوات، إن نحو 45 ألف من سكان موسكو يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأضاف سوبيانين، أنهم “يمثلون جزءا كبيرا من المقاتلين هناك، وأن من بينهم 5000 شخص على الأقل هم جنود محترفون”.

وابتداء من أغسطس قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن روسيا جندت أكثر من 230 ألف جندي إضافي في الجيش منذ بداية العام.

وقال مدفيديف، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع إنه تم قبول أكثر من 231 ألف روسي في القوات المسلحة هذا العام.

وأضاف مدفيديف خلال اجتماع حول القضايا العسكرية: “وفقا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير إلى 3 أغسطس ... تم قبول أكثر من 231 ألف شخص في القوات المسلحة بموجب عقد”.