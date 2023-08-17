مانشستر سيتي يهزم إشبيلية بركلات الترجيح ويُتوج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي

تُوج مانشستر سيتي بطلًا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.



وجاء هدف إشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 25.

وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 63 عن طريق كول بالمر بضربة رأسية من متابعة لعرضية رودري، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر جوديل الركلة الخامسة لـ إشبيلية، ليُتوج مانشستر سيتي باللقب.

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو



خط الدفاع: خيسوس نافاس – لويك باد – نيمانيا جوديلج – ماركوس أكونيا



خط الوسط: خوان جوردان – إيفان راكيتيتش – أوليفر توريس



خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس – إريك لاميلا – يوسف النصيري



وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:



في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش



خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي



خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين



خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند