عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يؤسس أول أكاديمية لرياضة الاسكيت بمركز الداخلة في الوادي الجديد| شاهد

رياضة الباتيناج
رياضة الباتيناج

أدخل الكابتن أحمد مجدي، مقيم بمدينة بلاط في الوادي الجديد، ويدرس بالفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة أسيوط، فكرة رياضة الباتيناج لمركز ومدينة بلاط، وذلك من أجل إدخال ثقافة رياضية جديدة للشباب بمختلف الأعمار.

ويقول الكابتن أحمد مجدي إنه تعلم رياضة الباتيناج بأندية محافظة أسيوط وأتقنها بالقاهرة، وحصل على أكاديمية متخصصة في هذه الرياضة.

وأضاف أن فكرة المشروع راودته أكثر من مرة لنقل ثقافة رياضة الباتيناج للشباب بمدينة بلاط، حيث شجعه أصدقاؤه وقام بتنفيذ الفكرة وشراء عدد من الاسكيتات، وقام بعمل صفحة خاصة بهذه الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقي إقبالا كبيرا من الشباب لتعلم هذه الرياضة.

وقام بتنفيذ الفكرة على الممشى السياحي بمدينة بلاط يوميا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثالثة صباحا.

وأشار إلى أنه يقوم بتدريب الشباب باشتراكات رمزية، سواء للتدريب أو الإيجار  بأجر رمزي  بالساعة.

وأوضح أن كل يوم يكون فيه إقبال عن اليوم اللي قبله، ومعظم الشباب تعلموا هذه الرياضة.

ووجه أحمد مجدي رسالة لكل شاب لديه موهبة أو متخصص في رياضة معينة بأن لا يبخل في تعليمها للشباب، وأن يفيد غيره ويستفيد.

أكاديمي الاسكيت الباتيناج التواصل الاجتماعى التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي انشطه متنوعة جامعة اسيوط تواصل الاجتماعي تدريب الشباب مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

قرار عاجل من وزارة التموين.. هؤلاء مستبعدون من الدعم | تفاصيل

أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

إينو يطالب الزمالك باستغلال الرقم المقدم لـ احتراف زيزو

موضوعات متعلقة

بدء اختبارات قبول طلاب الوادي الجديد للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين

ترشيحاتنا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

طفرة بمشروعات إنتاج البترول بالسويس.. استثمارات بـ1.77 مليار دولار واستقبال معدات جديدة

صحف السعودية|انخفاض أسعار النفط العالمية.. المملكة تخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية.. وتحذيرات من طقس اليوم

الطقس اليوم.. سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس وأمطار رعدية على سيناء

نقل أسرارًا عسكرية.. المخابرات الروسية تحتجز مواطنًا تجسّس لصالح أوكرانيا في لوجانسك

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فلورانس ممرضة بالذكاء الاصطناعي.. هل يمكنها إنقاذ 16 مليون شخص سنويا؟

رعد وسيول في عز الحر| ما تفسير تقلبات طقس أغسطس ولماذا هذه المناطق؟

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ