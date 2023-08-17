شاب يؤسس أول أكاديمية لرياضة الاسكيت بمركز الداخلة في الوادي الجديد| شاهد

أدخل الكابتن أحمد مجدي، مقيم بمدينة بلاط في الوادي الجديد، ويدرس بالفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة أسيوط، فكرة رياضة الباتيناج لمركز ومدينة بلاط، وذلك من أجل إدخال ثقافة رياضية جديدة للشباب بمختلف الأعمار.

ويقول الكابتن أحمد مجدي إنه تعلم رياضة الباتيناج بأندية محافظة أسيوط وأتقنها بالقاهرة، وحصل على أكاديمية متخصصة في هذه الرياضة.

وأضاف أن فكرة المشروع راودته أكثر من مرة لنقل ثقافة رياضة الباتيناج للشباب بمدينة بلاط، حيث شجعه أصدقاؤه وقام بتنفيذ الفكرة وشراء عدد من الاسكيتات، وقام بعمل صفحة خاصة بهذه الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقي إقبالا كبيرا من الشباب لتعلم هذه الرياضة.

وقام بتنفيذ الفكرة على الممشى السياحي بمدينة بلاط يوميا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثالثة صباحا.

وأشار إلى أنه يقوم بتدريب الشباب باشتراكات رمزية، سواء للتدريب أو الإيجار بأجر رمزي بالساعة.

وأوضح أن كل يوم يكون فيه إقبال عن اليوم اللي قبله، ومعظم الشباب تعلموا هذه الرياضة.

ووجه أحمد مجدي رسالة لكل شاب لديه موهبة أو متخصص في رياضة معينة بأن لا يبخل في تعليمها للشباب، وأن يفيد غيره ويستفيد.