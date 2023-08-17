أبطال الكاراتيه يحصدون 8 مراكز في بطولة منطقة الفيوم التنشيطية

واصل النجوم أبطال الكاراتيه بنادى محافظة الفيوم، تألقهم لليوم الثانى على التوالى فى بطولة منطقة الفيوم التنشيطية للكاراتيه، وحصدوا 8 مراكز منها 7 مركز أول ميدالية ذهبية، و مركز ثالث وميدالية برونزية.

قال الدكتور محمد فهمى مدير ادارة النشاط الرياضى، إن اللاعبة فازت نور مصطفى عادل و حصلت على المركز الأول، كاتا تحت ١١ سنه و اللاعية ريماس عبد العليم عبد التواب، حصلت على المركز الأول، بينما فاز اللاعب سيف احمد مصطفى بالمركز الأول كوموتيه، كما فاز اللاعب يحي يوسف سيد ١٢ سنه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفاز أيضا اللاعب يوسف محمد جمال بالمركز الأول كاتا ١٣ سنه، واللاعب الحسيني مصطفى عادل حصل على المركز الأول، واللاعب محمد ايمن محمود مركز الأول، كما فاز اللاعب احمد ايمن محمد بالمركز الأول كوموتيه .