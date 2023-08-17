تعليم الغربية: أمر إداري جديد تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أمرا إداريا تزامنا مع الاستعدادات التي تتخذها المديرية لبدء العام الدراسى 2023 / 2024، ولرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، مشددا على تنفيذه بجميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأمر وكيل التعليم، بالالتزام بعدم إصدار أى تعليمات بشأن تغيير الزي المدرسى هذا العام بجميع المدارس وبكافة المراحل والنوعيات، وعدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسى جديد طالما الزي الحالي لائق وبحالة جيدة، وأخيرا عدم توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسى من أماكن معينة.