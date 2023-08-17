برلمانية: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني دلالة قوية للتصدي لمحاولات التشكيك

اشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأكدت “ عطوة ” أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني وتوجيه الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، له دلالة قوية ويقطع أي شك طرحه أعداء النجاح للتشكيك في جدية الحوار الوطني.

وأكملت أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس مدى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض، حيث أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني ، كان حريص على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية .