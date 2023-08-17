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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يكفل مواجهة تحديات الدولة

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب تحويل مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام الرئيس بها وإحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها يعكس اهتمامه بالملفات التى تمت مناقشتها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته الفورية لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطنى .

 

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم إن جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية شارك فى صياغتها جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المشاركة فى هذا الحوار مؤكداً أنها توصيات تم صياغتها بكل حرفية ومهنية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال اعداها فى مشروعات قوانين او اتخاذ قرارات من الجهات المعنية لتنفيذها مثمناً الدور الوطنى لمجلس امناء الحوار الوطنى وقدرتهم فى تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

 

وأشاد المهندس حسن المير بجدية ومهنية مجلس الأمناء وجميع مقررى اللجان فى الاستماع كافة القوى والأحزاب والشخصيات التى شاركت بغض النظر عن توجهها السياسى بمنتهى الحياد مؤكداً الاهمية الكبيرة لجميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطنى والتى سيكون لها دورها فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه مصر . 

حسن المير مجلس النواب عبد الفتاح السيسي السيسي الحوار الوطني

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