مصرع 72 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في الهند

تسببت الأمطار الغزيرة، التي استمر هطولها عدة أيام في ولاية بمنطقة الهيمالايا الهندية، بمقتل 72 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، حسبما ذكر مسؤول حكومي يوم الخميس.

و وقعت انهيارات أرضية وفيضانات غمرت طرقا، وجرفت بنايات، وتركت السكان يتدافعون بحثا عن مكان آمن.

وضعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية الولاية في حالة تأهب قصوى، وتوقعت استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.

قال فيكرام سينغ، المسؤول في مركز عمليات الطوارئ بالولاية، يوم الخميس إن 72 شخصا لقوا حتفهم خلال الأيام الخمسة الماضية، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة.