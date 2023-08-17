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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسيط بين روسيا وكوريا الشمالية.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بشبكة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، تسعى لدعم صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن روسيا تستهلك كميات كبيرة من الذخائر والمعادات الثقيلة في أوكرانيا، ما يجعلها تلجأ إلى الدول الحليفة معها ومن بينهم كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن العقوبات الآخيرة التي تم فرضها على الـ 3 كيانات، يأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية المتواصلة لتحديد فاعلين من دول ثالثة يسعون لدعم روسيا في الحرب، وفضحهم وعرقلتهم.

وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والتجسّس المالي، براين نلسون، في البيان إن واشنطن تواصل كشف الشبكات المالية الغير شرعية التي تسعى إلى إيصال الدعم من كوريا الشمالية إلى روسيا لمواصلة الحرب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي فيرسور وفيروس وديفنس إنجنيرينج، وجميعها مرتبطة بشخص سلوفاكي يدعي "أشوت مكرتيشيف" والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مارس الماضي.

وبموجب العقوبات الأمريكية يفرض حظر على جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالكيانات الثلاثة الواقعة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "من خلال مفاوضاته مع مسؤولين كوريين شماليين وروس، نظّم خططاً محتملة لنقل أكثر من 12 نوعاً من الأسلحة والذخائر إلى روسيا مقابل مجموعة من المواد من بينها مواد خام وسلع إلى كوريا الشمالية".

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