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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى إطار اتفاقية رعاية إنبى لنادى بايونيرز.. الشريعى يتفقد تدريبات الفريق اليوم

صدى البلد

حرص أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، على زيارة تدريبات الفريق الأول لنادى بايونيرز، صباح  اليوم الخميس، بملاعب فندق جويل بمدينة نصر، وذلك بحضور المهندس محمد السيد والمهندس أحمد الخشاب، أعضاء مجلس إدارة نادى إنبى، كذلك محمد عطية، رئيس نادى بايونيرز.

كان في استقبال رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة؛ الكابتن إبراهيم محمد، مدير التعاقدات بنادى إنبى ورئيس جهاز الفريق الأول لنادى بايونيرز، بالإضافة للجهاز الفنى للفريق بقيادة كابتن خالد متولى.

وخلال الزيارة، حرص الشريعى على الاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى، وطالبهم ببذل أقصى جهد خلال الموسم الجديد والحفاظ على عامل التركيز، مؤكداً ثقته الكاملة فى منظومة الفريق وقدرتهم على تقديم موسم مميز وإفراز لاعبين على مستوى عالٍ، بما يخدم الفريق الأول فى المستقبل القريب.

وتأتى أتفاقية رعاية نادى إنبى لنادي بايونيرز، فى ظل استراتيجية مجلس إدارة نادى إنبى بعيدة المدى، والتى تهدف للحفاظ على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين مع منحهم فرصة المشاركة فى البطولات المختلفة ذات المستوى الأعلى لزيادة خبراتهم واحتكاكهم، وذلك تمهيداً لضمهم مستقبلاً للفريق الأول بنادى إنبى أو تسويقهم.

ويقود فريق نادى بايونيرز جهازا فنيا مكونا من:

إبراهيم محمد مديراً للتعاقدات بنادى إنبى ورئيساً لجهاز بايونيرز
خالد متولى مديراً فنياً 
 سامى ندا مدرباً عاماً
 عمرو فهيم مدرباً 
خالد فرحات مدرباً لحراس المرمى
أحمد كرم إدارياً
 طارق عبد الله إدارياً
أحمد الطيب معد بدنى وأحمال
حسام مجدى طبيباً للفريق 
أحمد الديب أخصائى تدليك
محمد أشرف أخصائى تدليك 
خيرى زين العابدين مسئول تجهيزات 
محمد مصطفى كمال مسئول تجهيزات 
 

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