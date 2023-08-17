رئيس كوريا الجنوبية يغادر بلاده للولايات المتحدة لهذا السبب

غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى الولايات المتحدة ،اليوم الخميس، لعقد قمة مع القادة الأمريكيين واليابانيين حيث تسعى الدول الثلاث إلى زيادة التعاون وسط تصاعد مخاوف حول الصين وكوريا الشمالية.

وجعل يون من تحسين العلاقات مع طوكيو هدفًا مركزيًا للسياسة الخارجية بعد أن توترت العلاقات في ظل سلفه وسط عمليات قانونية على الكوريين الذين أجبروا على العمل في مصانع الحرب اليابانية ، والنزاعات التجارية ، والتوترات الطويلة على جزيرة متنازع عليها.

وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان منذ فترة طويلة بسبب الخلافات التي تعود إلى احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وقال يون يوم الثلاثاء إن القمة ستضع "معلما جديدا" في التعاون الثلاثي.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إنه من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند يوم الجمعة ، حيث سيطلقان سلسلة من المبادرات المشتركة حول التكنولوجيا والتعليم والدفاع.

وقال نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم تاي هيو إن الاجتماع سيؤدي إلى بيانين مشتركين على الأقل من قبل الزعيمين.

وتضغط الولايات المتحدة ، التي لديها تحالفات منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان ، على كلا البلدين لتحسين العلاقات لضمان تعاون أفضل في قضايا مثل كوريا الشمالية والصين.

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ، الإثنين ، إن زعيمها كيم جونغ أون دعا إلى زيادة إنتاج الصواريخ لتأمين 'قوة عسكرية ساحقة' والاستعداد للحرب ، بينما تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات عسكرية سنوية.

وغادر يون بعد ساعات من اختتام عدة أيام لطقوس جنازة والده ، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.