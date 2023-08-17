سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية يهبط 7.7% إلى 15.78 جنيه

تراجع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية مصر، اليوم الخميس، بنحو 7.7% حيث هبط سعر السهم بنحو 1.32 جنيه من مستوى 17 جنيها إلى 15.67 جنيه حتى الآن.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، اخر الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18008 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 21767 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7540 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3618 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5345 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5300 نقطة.