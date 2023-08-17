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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا سليم يصل مصر لبدء مشواره الاحترافي مع الأهلي

رضا سليم
رضا سليم

وصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المنضم حديثا إلى النادي الأهلي للقاهرة للانتظام في تدريبات الأحمر والسفر معه لخوض معسكر خارجي بالنمسا.

وكان الأهلي أعلن تعاقده مع رضا سليم لمدة 4 سنوات مقبلة ، بعد الوصول إلى اتفاق مع ناديه الجيش الملكي .

ولفت رضا سليم كل الأنظار إليه في الموسم الكروي المنقضي بعد أن قاد فريقه للفوز بالدوري المغربي على حساب العديد من الفرق الكبرى وعلى رأسها الوداد والرجاء البيضاوي .

ووجه لاعب النادي الأهلي رضا سليم رسالة لجمهور نادي الجيش الملكي .

وكتب رضا سليم عبر انستجرام: لكل بداية نهاية..واليوم إذ أودع فريقي الجيش الملكي الذي عشت معه فترة رائعة، والذي بفضله فتحت لي الأبواب، فإنني أود أشكر كل من له الفضل علي..

أولا جماهير الجيش الملكي العريضة التي دعمتني بشدة، والتي أثبتت دائما أنها قوة ضاربة.

و تابع : ثانيا الجنرال حرمو على كل ما قدمه لي ولفريق الجيش الملكي.

و أضاف: ثالثا المدربين الذين تعاقبوا على تدريبي داخل الجيش فكل واحد منهم كان له دوره وحضوره، رابعا زملائي اللاعبين الذين كانوا بمثابة الإخوة بالنسبة لي، اليوم سأتحول إلى مشجع وفي للفريق العسكري الذي سيظل دائما في قلبي..

 

 

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