عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني يعكس مدى حرصه على تنفيذها

عمرو فهمي، عضو مجلس
عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقيه مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى حرص الرئيس على سماع وجهات النظر التي خرجت عن القوى السياسية الممثلة لكافة أطياف الشعب المصري وتنفيذها خلال الفترة المقبلة. 

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي قدم الشكر لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، وأكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما تقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه مؤكدا أن آراء الحوار الوطني صدرت عن مجلس الأمناء وتم الإعلان عنها والحوار الوطني ليس جهة حزبية بل هو نقاش صحي بين كل الأطراف والقوى السياسية.

 

وأشار النائب إلى أن جلسات لجان الحوار تضمنت آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الآراء إلا المصلحة الوطنية العليا وسجلت إدارة ومجلس أمناء الحوار الوطني كافة الملاحظات ومشروعات القوانين وفحصها من خلال الأمانة الفنية للوصول إلى توصيات نهائية تخدم المجتمع والمواطن المصري. 

عمرو فهمى مجلس الشيوخ مستقبل وطن الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

ترشيحاتنا

إعلان صادم من روسيا بشأن شروط السلام مع أوكرانيا

الوزراء يوافق على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

الوزراء يوافق على تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

غياب صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مفاجأة مدوية.. المخابرات الأمريكية تكشف عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ