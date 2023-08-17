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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان بلدي أمانة.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ فعاليات حملة طرق الأبواب

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل علي تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكدا أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء و تنمية المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية قيام الفرع بتنفيذ الحملة الثانية  لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانه" وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قري ومراكز ومدن المحافظة وقري حياه كريمة بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

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وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67349 من السيدات والرجال والأطفال بـ 22 قرية بمراكز ومدن  ( الحسينية – القرين  – القنايات  - الإبراهيمية ) بالإضافة الي تنظيم 13800 زيارة منزلية خلال الفترة من 13 حتى 15 أغسطس  2023  وذلك بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية الي أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات  ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الاسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ ندوتين لتوعية المواطنين  بقرى مركزي الزقازيق والإبراهيمية.

أسرة المصرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى المجلس القومى للمرأة

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