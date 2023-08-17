بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 53ر3 نقاط ليبلغ مستوى 7124 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 %.

وبحسب تقرير أداء البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية اليوم، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر103 ملايين سهم عبر 8775 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 82ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5792 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 % من خلال تداول 2ر46 مليون سهم عبر 2781 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 72ر0 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7823 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 5994 صفقة بقيمة 9ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 76ر3 نقاط ليبلغ مستوى 45ر5786 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 % من خلال تداول 8ر28 مليون سهم عبر 1838 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار كويتي.