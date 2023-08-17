الشعب الديمقراطي : الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية وأخلص لمصر

قال ‏خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي لم شمل القوى السياسية جميعا ثم بعد ذلك نفذ وعده الذي قطعه على نفسه.

وتابع قائلا: "هذه إشارة لابد أن أشير بها قبل أن أبدأ كلامي حاملا كل معاني الود والمحبة والتقدير لرجل أخلص لمصر فكلل الله كل أعماله بالنجاح والصدق والإخلاص".

‏وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن حزب الشعب الديمقراطي كان مهتما هو وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب بالعكوف على الإصلاحات السياسية والاقتراحات التي تدخل إلى المجالس النيابية، مؤكدا أن السياسة هي الرأس والاقتصاد هو السيف وأن السياسة هي التي ستؤدي إلى استقرار الدولة مما سوف ينعكس على الاقتصاد وعلى النواحي الاجتماعية.

‏وأضاف أن الدولة التي تنعم باستقرار سياسي لا شك أنها تنعم بتقدم اقتصادي واستقرار اجتماعي.