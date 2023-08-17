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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوية العامة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة وكذلك النزول بالحد الأدنى للقبول بكل من مدارس التعليم الثانوي الخاص والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، وذلك استجابة لأولياء الأمور. 

 

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يذكر أنه قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس. 

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من جانبه أوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم  أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوي العام ب 180 درجة ، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوي العام الخاصة إلى  150 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة، أما باقي نوعيات التعليم الفني فهي وفقا للجدول التالى..

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