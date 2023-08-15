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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

الدكتور محمود ذكي: برنامجي الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي الجديدان يواكبان احتياجات سوق العمل محليا ودوليا

رئيس جامعة طنطا: توجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قاعة مجلس كلية الهندسة، وقاعة السينمار والمكاتب الإدارية بالمبنى الرئيسي، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ترأس رئيس الجامعة خلال الزيارة اجتماع مجلس الكلية، والذي ناقش خطة الكلية في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، موجها التهنئة لبدء استقبال الطلاب ببرنامجي الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهميتهما لربط الخريجين بسوق العمل باعتبارهما برامج بينية متخصصة مستحدثة تواكب احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتوجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، مشدداً على ضرورة تبني الأفكار المبتكرة للطلاب والباحثين من منسوبي الجامعة لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية متميزة.

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كما حرص رئيس الجامعة على الاجتماع بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتعرف على أهم الاحتياجات والخطط المستقبلية للتطوير في المحاور المادية والبحثية، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفردية والمؤسسية، ووعد الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع بتلبية كافة الاحتياجات في ضوء الإمكانات المتاحة واللوائح المنظمة وتقديم كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

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