ذكرت روسيا أنها منعت مخربين أوكرانيين من عبور الحدود إلى أراضيها، وفق ما ذكرت صحف روسية.

قالت القوات المسلحة الروسية، أنها منعت محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية.

ادعى حاكم المنطقة ، ألكسندر بوجوماز ، هذا في منشور على تطبيق تيليجرام .



جاء ذلك في أعقاب تصريحات مماثلة أدلى بها الحاكم بشأن المدينة الحدودية جنوب روسيا في أبريل.

يأتي ذلك، فيما قال مراقبون، أنه أصبح من سمات الحرب في أوكرانيا، التبادل اليومي للاتهامات والاتهامات المضادة، حيث أصدرت موسكو تحذيرات متكررة حول تورط قوى الناتو في دعم كييف.

عاد هذا الموضوع إلى الظهور اليوم بتعليقات من وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين ، الذي أشار إلى أن الغرب يستعد بنشاط لاشتباك عسكري مباشر مع حلفائه، روسيا.

قال خرينين :"تجري تحضيرات عسكرية مكثفة في الغرب، ويتم استثمار مبالغ طائلة في هذا الأمر، ومن الضروري أن نفهم أنه في العالم الرأسمالي ، لن يقيّد أحد أصوله في [استثمارات طويلة الأجل في أسلحة مكلفة]".

و ذكر في مؤتمر موسكو الحادي عشر للامن الدولي "لذلك ، يمكن للمرء أن يتوصل إلى نتيجة لا لبس فيها، بإمكانية حدوث صدام عسكري مباشر مع الناتو في المستقبل، أصبح ذلك أكثر وضوحا".

وزعم أن الشيء الوحيد الذي يمنع الغرب من شن حرب واسعة النطاق هو التهديد برد نووي على أفعالهم.

وقال "ليس من قبيل المصادفة أن جمهورية بيلاروسيا تستقبل الأسلحة النووية التكتيكية على أراضيها كعنصر فعال للاحتواء الاستراتيجي".