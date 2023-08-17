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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تحرر 1335 محضرا ضد المنشآت الغذائية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بياناً من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية  خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة ،وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة  وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية بالمنشآت .

وبالمرور على عدد (898) منشأة غذائية  تم تحرير (1335) محضرا ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها ، كما تم التوصية بغلق (607) منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص.

ومن جانبها فقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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