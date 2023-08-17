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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريبات البريد الإلكتروني.. الكشف عن فضائح جديدة لـ نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشركة استشارية رفيعة المستوى لتبييض صفحته علي ويكيبيديا في عام 2014، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها الصحفي لي فانج من كمبيوتر بايدن.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن هانتر بايدن تواصل مع شركة “FTI Consulting” العملاقة للعلاقات العامة والضغط لإجراء تغييرات على صفحته، وإدراج التعديلات المطلوبة.

وشملت التغييرات حذف علاقاته مع الممول المخزي ألين ستانفورد، الذي كان لمجموعته المالية في ستانفورد مشروع مشترك مع صندوق التحوط لعائلة بايدن Paradigm Global Advisors، والذي أداره هانتر كرئيس تنفيذي بمساعدة عمه جيمس بايدن لمدة خمس سنوات. ويقضي ستانفورد حاليا حكما بالسجن لمدة 110 سنوات.

وشملت التعديلات الأخرى إزالة إشارة وكالة المخابرات المركزية من سطر حول عمله مع وكالة المخابرات المركزية وحذف الانتقادات الموجهة لعمله مع شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما، وهو الموضوع الذي اشتهر به، بصرف النظر عن إدمانه على المخدرات.

وأكد توهي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى هانتر بايدن وشفيرين أنه تم إجراء التعديلات المطلوبة، واعدا، “سنراقبها من أجل التغييرات”.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إنه عثر علي أدلة جديدة على عرقلة التحقيق ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وأوضح كومر، في بيان نشر على موقع لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: “قال العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن المكتب أخطر الفريق الخاص بجو بايدن والمخابرات في عام 2020 بخطط إجراء مقابلة مع هانتر بايدن، لكن قيل لهم عدم القيام بذلك، وانتظار مكالمته”.

وقال رئيس لجنة الرقابة مجلس النواب الأمريكي: "طُلب منهم عدم الاقتراب من هانتر بايدن وانتظار مكالمته، لكنه لم يتصل أبدًا. إن نقل المعلومات إلى الفريق الخاص بجو بايدن وعدم القدرة على استجواب هانتر بايدن هما مجرد مثالين على كيفية تعامل وزارة العدل مع التحقيق".

وأضاف كومر، أن “الانتهاكات حدثت عندما كان ديفيد فايس يقود التحقيق، وهو الشخص الذي فوضته وزارة العدل الأسبوع الماضي لقيادة التحقيق كمستشار خاص”.

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