وسط انتقادات شديدة له.. بايدن يعتزم زيارة هاواي الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى جزيرة ماوي التي ضربها الحريق في ولاية هاواي يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في وقت يواجه بايدن انتقادات شديدة هو وحكومته، بشأن استجابة الحكومة الفيدرالية للكارثة، حيث لم تسعف الكثيرين وتحمي الأرواح.

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق الغابات بمنتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع إلى 106.

وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في أمريكا منذ أكثر من 100 عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.