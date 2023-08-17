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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل وصفة كبدة اسكندراني

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة ولذيذة نقدم لكي اليوم طريقة عمل وصفة كبدة اسكندراني

المكوّنات 
1 كيلوغرام كبدة
1 بصلة
3 فلفل أخضر
4 فص ثوم
2 ملعقة صغيره خل
عصير ليمون اخضر
4 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود
بهارات
كمون

طريقة التحضير 
15 دقيقة
تقطع الكبدة شرائح صغيرة ثم تغسل جيداً بالماء.

توضع الكبدة في وعاء، يضاف إليها التوابل، الملح، الخل، عصير الليمون الأخضر والزيت، تخلط جيداً وتترك جانباً لمدة ساعة.

في مقلاة على النار، يسخن الزيت ويضاف إليه الثوم المفروم والقليل من الخل ويقلبوا.

تضاف الكبدة وتقلب جيداً ثم يضاف إليها البصل، الفلفل الأخضر، التوابل والخل، تقلب جيداً حتى تنضج.

توضع الكبدة على نار هادئة، تترك قليلاً حتى تنضج ثم ترفع وتقدم ساخنة

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