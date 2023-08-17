محمد صلاح يسعى لفك النحس أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة بورنموث، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتُقام المباراة، يوم السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل “الريدز”.

ويأمل ليفربول في تدارك البداية المخيبة للآمال بالتعادل مع تشيلسي في أولى الجولات، حيث يطمح في تحقيق الانتصار الأول في “بريميرليج” هذا الموسم.

وبدوره، يسعى محمد صلاح لزيارة شباك بورنموث والتي كان ضيفًا دائمًا عليها في المواسم الماضية، حيث يطمح لتحقيق المزيد والمزيد من الأرقام القياسية.

– يسعى صلاح للتسجيل في الموسم الثاني عشر له على التوالي في البطولات الأوروبية، حيث بدأ تلك السلسلة في موسم 2012-2013 مع فريق بازل السويسري.

– يسعى صلاح لمواصلة تألقه أمام بورنموث، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف في شباكهم خلال 8 مباريات سابقة لعب أمامهم خلالها.

– وحال تسجيل صلاح هدفًا على الأقل أمام بورنموث، سيصبح ذلك الفريق رابع أكثر فريق يهز “مو” شباكه برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع عدة فرق على رأسهم أرسنال.

– صلاح يأمل في فك نحس الجولة الثانية، بعدما فشل في هز شباك الخصوم في 6 مواسم سابقة بالبطولة، وستكون الفرصة مواتية أمام خصم سهل على ملعب أنفيلد.