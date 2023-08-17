نقل مقر هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر لحى الدهار بالغردقة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4632 لسنه 2023، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئـة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 138 بتاريخ5/8/2023 ومرفقاته ؛ ولمقتضيات صالح العمل.

قرر المادة الاولى: ينقل مقر فرع " البحر الأحمر أول" لهيئة قضايا الدولة من مقره الحـالي بتقــسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة إلى المقر الجديد الكائن بالعمارة رقم (24) بمساكن الشيخ الشحات بشارع الحجاز بحي الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .