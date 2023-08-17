بوتين: حان الوقت لبناء خط سكة حديد موسكو سانت بطرسبرج فائق السرعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل إطلاق خط السكك الحديدية الثالث بقطر مركزي في موسكو (MCD) في الضواحي، إنه الوقت حان لتنفيذ خط السكك الحديدية عالي السرعة (HSR) بين موسكو وسانت بطرسبرج.

وأضاف بوتين: "نناقش مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة بين موسكو وسانت بطرسبرج منذ فترة طويلة، ويبدو لي أننا اقتربنا بالفعل من إمكانية تطبيقه"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار بوتين إلى أن السلطات الروسية ناقشت هذا المشروع لفترة طويلة من الناحية المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن خط التشغيل الحالي سيصبح مجانيا عند إنشاء خط ركاب جديد ويمكن استخدامه لنقل البضائع، مشددا على أن "حركة الشحن ستنمو ماديا، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني ككل.