رئيس بيلاروس: روسيا حققت أهدافها في أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن مينسك كان لديها اتصالات مباشرة مع أوكرانيا لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أوقفها.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة صحفية: "أعتقد أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”، مؤكدا أن “موسكو لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم”.

ومنذ قليل، قال لوكاشينكو، إن المواقف التي ستستخدم فيها مينسك الأسلحة النووية التكتيكية التي نشرتها روسيا علي أراضيها، مشيرا إلي أن "بيلاروس ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية حال تعرضها لعدوان”.

وقال البيلاروسي، إن مينسك لن تدخل في الصراع في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروس، مشيرا إلي أن بيلاروس ستساعد روسيا دائمًا.

وأضاف: "إذا لم يعبر الأوكرانيين حدودنا، فلن نشارك أبدًا في هذه الحرب، لكننا سنساعد روسيا دائمًا”، مؤكدا أن “روسيا حليف لـ بيلاروس”.

وأوضح لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلادنا للدخول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أن "55 دولة تساعد أوكرانيا، لكن بيلاروس فقط هي من تساعد روسيا”.