أهالي المتهمين بالتعدي على أطباء مستشفى الأزهر بدمياط يروون ما حدث

مسلسل الاعتداءات المتبادلة مابين الأطباء وأهالى المرضي مستمر وقد يصل إلى القضاء.

حقيقه التعدي على أطباء مستشفى الأزهر

البداية عندما انتشر مقطع فيديو يوضح إصابة عدد من الأطباء نتيجة اعتداء عدد من اهالى احد المرضي على الأطباء بمستشفي الأزهر بدمياط الجديدة وإحداث إصابات بهم حسب رواية الأطباء وتم تحرير محضر شرطة ضد الأهالى وعلى أثره تم إلقاء القبض على عدد ٨ من أهالى المريض.

فيديو يظهر التعدي على أهالى مريض

والتقت صدى البلد" مع الأطباء داخل المستشفي واكدوا ان اهالى المريض هم من قاموا بالتعدى على عدد ٨ من الاطباء بالضرب المبرح لاتهامهم بالتقصير الطبي في حق مريضه.

وظهر منذ أيام فيديو خاص بكاميرا المراقبة الخاصة بالمستشفى يوضح ان هناك عددا من الأطباء هم من يقومون بالتعدى بالضرب على أهل المريض متمثلا في شقيقه ووالدته وبناء على هذا الفيديو ، أفرجت النيابة العامة بدمياط عن المتهمين من اهالى المريض على ذمه التحقيقات.

كاميرا المراقبة تكشف حقيقة الاعتداء

وأكد احد الأهالى المتهمين وهو محمد جبل شقيق المريض والذى كان المتهم الأول في واقعة التعدى بالضرب على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، إنه لم يقم بالتعدى وإنما فؤجي بعدد من الاطباء ينزلون بالضرب عليه كما هو موضح في الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة والذي تم تقديمه للنيابة العامة.

وطالب بأن يشمل التحقيق ، التحقيق مع الأطباء الذين ظهروا بالفيديو وهم يقومون بالتعدى عليه هو ووالدته وأولاد اعمامه بالضرب.

وتابع بأن القضية مازالت قيد التحقيق وانه يثق تمام الثقة في القضاء المصري .

https://fb.watch/msNx363LPB/?mibextid=cr9u03