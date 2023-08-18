في هذه الحالة يمكن أن تصاب بالربو

عندما نصاب بالانفلونزا في نهاية الاصابة يكون لدينا سعال قد يستمر لفترة طويلة، فهل يمكن تطور الأمراض التنفسية الي ربو؟

وقال الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية إن الفيروسات من أكثر الأمراض المحفزة التي قد تؤدي الي زيادة احتمالية حدوث نوبات الربو، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون المريض ليس على علم بأنه مصاب بحالة ربو فإصابته بالفيروسات التنفسية تؤدي الي تهيج القصبات الهوائية مما يجعله يصاب بنوبات ربو.



وأشار الأمراض الصدرية والتنفسية، إلى أن هناك مصطلح يسمى متلازمة ما بعد الفيروسات التنفسية فهناك مجموعة من الفيروسات مثل فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا وغيرها من الفيروسات، وجيعها قد تؤدي بنسبة ١٠ بالمئة من بين العديد من الأشخاص الي ظهور ما يسمى بمتلازمة ما بعد الإصابة والتي تستمر لمدة تزيد عن 6 اشهر كاملة.



واكد الدكتور محمد حسن الطراونة أن المريض يجب أن يعلم أن هناك متلازمة ما بعد المرض أو الإصابة تتمثل في العديد من الأعراض مثل الإصابة بالسعال المتكرر وآلام الصدر وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب المختص للكشف عن الحالة بدقة وتشخيصها، لانه في بعض الحالات قد يتطور الأمر الي الإصابة بالربو إذا تم اهمال الحالة وعدم علاجها.