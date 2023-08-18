عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في هذه الحالة يمكن أن تصاب بالربو

صدى البلد

عندما نصاب بالانفلونزا في نهاية الاصابة يكون لدينا سعال قد يستمر لفترة طويلة، فهل يمكن تطور الأمراض التنفسية الي ربو؟ 

وقال الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية إن الفيروسات  من أكثر الأمراض المحفزة التي قد تؤدي الي زيادة احتمالية حدوث نوبات الربو، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون المريض ليس على علم بأنه مصاب بحالة ربو فإصابته بالفيروسات التنفسية تؤدي الي تهيج القصبات الهوائية مما يجعله يصاب بنوبات ربو.


وأشار  الأمراض الصدرية والتنفسية، إلى أن هناك مصطلح يسمى متلازمة ما بعد الفيروسات التنفسية فهناك مجموعة من الفيروسات مثل فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا وغيرها من الفيروسات،  وجيعها قد تؤدي بنسبة ١٠ بالمئة من بين العديد من الأشخاص الي ظهور ما يسمى بمتلازمة ما بعد الإصابة والتي تستمر لمدة تزيد عن 6 اشهر كاملة.


واكد الدكتور محمد حسن الطراونة أن المريض يجب أن يعلم أن هناك متلازمة ما بعد المرض أو الإصابة تتمثل في العديد من الأعراض مثل الإصابة بالسعال المتكرر وآلام الصدر وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب المختص للكشف عن الحالة بدقة وتشخيصها، لانه في بعض الحالات قد يتطور الأمر الي الإصابة بالربو إذا تم اهمال الحالة وعدم علاجها.

الاصابة بالربو الأمراض التنفسية الأمراض الصدرية التنفسية الأنفلونزا الفيروسات التنفسية انفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

رجاء خاص من أحمد مرتضى لـ ممدوح عباس بشأن الزمالك

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

بعد قرار السيسي.. كيف كان عام حسن عبد الله الأول بالبنك المركزي؟

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

بلينكن يبحث مع وزير إسرائيلي خفض التصعيد مع الفلسطينيين

قبيلة آكلي لحوم البشر بـ غينيا تعاقب اللصوص بطهي أجسادهم .. تفاصيل

رضا عبدالعال : رحيل عبدالحفيظ لغز وبيبو ليس له خبرات كافية

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ