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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحتجز أمريكيا بتهمة التجسس.. تفاصيل

صدى البلد

قالت وسائل إعلام روسية، إن محكمة روسية احتجزت مواطنا أمريكيا بتهمة التجسس. وليست هذه المرة الأولي التي تعتقل فيها مواطنا أمريكيا بتهمة التجسس. 

ففي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت روسيا صحفياً أمريكياً يعمل لصالح صحيفة وول ستريت جورنال متهمة إياه بالتجسس. وكان الصحفي إيفان غيرشكوفتش، وهو مراسل خبير في شؤون روسيا، يعمل في مدينة يكاترينبيرغ وقت اعتقاله. 

وزعم الكرملين أن المراسل اعتقل “متلبساً” وأنه “يجمع أسرار الدولة” عن أنشطة إحدى مؤسسات الدفاع الروسية. وقد أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي موسكو أمر اعتقال بحق غيرشكوفتش في قضية تجسس. وأمرت المحكمة باحتجازه.

وقال محاميه إنه لم يُسمح له بدخول قاعة المحكمة. وأفادت وكالات أنباء روسية بأن الصحفي نفى التهم الموجهة إليه.وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنها “قلقة للغاية” على سلامة غيرشكوفتش ونفت بشدة الاتهامات الموجهة إليه. 

وطالبت بالإفراج الفوري عن مراسلها الموثوق والمخلص. كما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال غيرشكوفتش ودعت روسيا إلى احترام حقوقه.

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