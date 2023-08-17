رئيس الوزراء الأوكراني السابق: "صنبور" الدعم الأمريكي لكييف سيجف قريبًا

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، اليوم الخميس، إن واشنطن سئمت من ضخ أموال ضخمة في نظام كييف، وسوف تغلق "صنبور" الدعم قريبًا.

وكتب أزاروف، علي وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة لدعم نظام كييف.. سوف ينضب الصنبور قريبًا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تمامًا: القوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة، حيث لا توجد أسلحة ولا مال”.

وأضاف أنهم “يعتمدون تماما على الغرب. على عكس القوات المسلحة الروسية".

وأشار أزاروف، إلي أنه "لا يوجد شخص عادي واحد يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى.. هذا هراء!”.