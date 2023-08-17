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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاولت تسميم ترامب.. السجن 22 عاما لامرأة كادت تتسبب في كارثة بأمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

حكمت محكمة أمريكية على شخص ارسل رسائل تحتوي على تهديدات وسم، بما في ذلك إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما كان رئيسا للدولة، بالسجن لمدة 22 عاما.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان "حكم علي باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه اليوم بالسجن لمدة 262 شهرا لإرسالها رسائل تهديد تحتوي على مادة الريسين محلية الصنع في سبتمبر 2020 إلى البيت الأبيض والرئيس آنذاك دونالد ترامب ، بالإضافة إلى ثمانية من ضباط إنفاذ القانون في تكساس".

وأضافت: “كانت المرأة تحمل جنسية مزدوجة-كندا وفرنسا. في إحدى الرسائل، اقترحت أن يسحب ترامب محاولته من الانتخابات، وبعد ذلك غادرت كندا إلى الولايات المتحدة، وعثر حرس الحدود على سلاح بحوزتها مئات الخراطيش واعتقلوها”.

تم توضيح أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن، سيتم ترحيلها من الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة سجنها.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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